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Збірна України з хокею втратила шанси вийти на Олімпіаду-2022

Новини » Спорт     07.02.2020 - 16:36
Збірна України з хокею втратила шанси вийти на Олімпіаду-2022
Фото: збірна України з хокею в матчі проти Казахстану (uhl.ua)

"Синьо-жовті" зазнали другої розгромної поразки поспіль

Чоловіча збірна України з хокею розгромно поступилася Польщі (1:6) у кваліфікаційному турнірі на зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекині. Про це повідомляється на сайті Української хокейної ліги.

Напередодні в стартовому поєдинку відбору українці програла Казахстану (1:8). Таким чином, без очок після двох турів команда Сергія Вітера посідає останнє місце у своїй групі і втратила шанси потрапити на Олімпіаду-2022. До наступного раунду відбору виходить лише переможець групи.

У неділю, 9 лютого, "синьо-жовті" завершать кваліфікаційний турнір поєдинком проти Нідерландів. Початок цього матчу - о 9:00 за київським часом

Хокейна збірна України лише одного разу у своїй історії змогла пробитися на Олімпійські ігри - у 2002 році в Солт-Лейк-Сіті (США). За підсумками турніру вона зайняла десяте місце за участі 14 команд.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу достроково вийшла з групи на Кубку Федерації.

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