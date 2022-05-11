Сборная Украины с голами дебютантов обыграла в спарринге "Боруссию" М

Контрольный поединок

"Боруссия" М – Украина – 1:2

Голы: Носс, 14 – Мудрик, 9, Пихалонок, 82

Состав сборной Украины (1-й тайм): Бущан – Конопля, Забарный, Матвиенко, Караваев – Сидорчук, Степаненко – Шапаренко, Буяльский, Мудрик – Беседин

Несмотря на товарищеский статус встречи, команды долго не запрягали. Самый активный в стартовые минуты в составе "сине-желтых" Михаил Мудрик открыл счет уже на 9-й минуте. Дебютант убежал на свидание с Зоммером после заброса Шапаренко и, воспользовавшись несогласованностью кипера с защитником, забил в пустые ворота.

Тут же Мудрик классным выстрелом завершил прорыв в штрафную (сэйв Зоммера) в ответной атаке после опасного удара Плеа (в руки Бущану). Но пыл украинцев "жеребцы" сбили уже на 15-й минуте. Конопля на ровном месте потерял мяч, а Конор Носс расстрелял вратаря из границ штрафной зоны.

К концу первой половины на поле уже было больше позиционной борьбы. Сломать такое течение событий пытались двое – хавбек "Боруссии" М Штиндль и неутомимый Мудрик. Однако их запев партнеры поддержать не смогли.

После перерыва тренерский штаб сборной пошел на эксперименты. Варьировалось количество защитников, отдельные исполнители успели поиграть на нескольких позициях, "динамовец" Гармаш вышел в центр нападения, а хавбек Александр Пихаленок стал еще одним дебютантом.

И именно последнему суждено было решить судьбу матча. На 82-й минуте активный прессинг "сине-желтых" позволил отобрать мяч вблизи вратарских владений, а комбинация с участием Гармаша, Булецы и Пихаленка с решающим ударом последнего оставила "жеребцов" в статистах.

Итак, важная в психологическом и информативная в игровом планах победа дала старт непосредственной подготовке к сверхважному поединку с Шотландией в плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Теперь пора работы над ошибками.