UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины с голами дебютантов обыграла в спарринге "Боруссию" М

Фото: Сборная Украины с голами дебютантов обыграла в спарринге "Боруссию" М (twitter.com/borussia)
Автор: Антон Федорцив

Боевой победой над "Боруссией" из Менхенгладбаха сборная Украины начала серию матчей в рамках подготовки перед плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Боруссия" М – Украина – 1:2

Голы: Носс, 14 – Мудрик, 9, Пихалонок, 82

Состав сборной Украины (1-й тайм): Бущан – Конопля, Забарный, Матвиенко, Караваев – Сидорчук, Степаненко – Шапаренко, Буяльский, Мудрик – Беседин

Несмотря на товарищеский статус встречи, команды долго не запрягали. Самый активный в стартовые минуты в составе "сине-желтых" Михаил Мудрик открыл счет уже на 9-й минуте. Дебютант убежал на свидание с Зоммером после заброса Шапаренко и, воспользовавшись несогласованностью кипера с защитником, забил в пустые ворота.

Тут же Мудрик классным выстрелом завершил прорыв в штрафную (сэйв Зоммера) в ответной атаке после опасного удара Плеа (в руки Бущану). Но пыл украинцев "жеребцы" сбили уже на 15-й минуте. Конопля на ровном месте потерял мяч, а Конор Носс расстрелял вратаря из границ штрафной зоны.

К концу первой половины на поле уже было больше позиционной борьбы. Сломать такое течение событий пытались двое – хавбек "Боруссии" М Штиндль и неутомимый Мудрик. Однако их запев партнеры поддержать не смогли.

После перерыва тренерский штаб сборной пошел на эксперименты. Варьировалось количество защитников, отдельные исполнители успели поиграть на нескольких позициях, "динамовец" Гармаш вышел в центр нападения, а хавбек Александр Пихаленок стал еще одним дебютантом.

И именно последнему суждено было решить судьбу матча. На 82-й минуте активный прессинг "сине-желтых" позволил отобрать мяч вблизи вратарских владений, а комбинация с участием Гармаша, Булецы и Пихаленка с решающим ударом последнего оставила "жеребцов" в статистах.

Итак, важная в психологическом и информативная в игровом планах победа дала старт непосредственной подготовке к сверхважному поединку с Шотландией в плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Теперь пора работы над ошибками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол