Сборная Украины по гандболу неудачно стартовала на ЧЕ

Первую половину украинские гандболисты уступили со счетом 11:17. Во втором тайме сербы увеличили преимущество еще на два мяча. При этом украинцы смогли забить последний гол на последней секунде времени.

Самым результативным среди украинцев стал Дмитрий Горига - у нашего левого-полусреднего в активе шесть голов. Самым же результативным в матче стал серб Лазар Кукич с семью голами.

Следующий матч украинцы проведут в субботу, 15 января, против Франции.

Завершающий поединок "желто-синие" сыграют в понедельник, 17 января, против хорватов.