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Збірна Словаччини назвала склад на матч з Україною в Лізі націй

Новини » Спорт    06.11.2018 - 15:35
Фото: Павел Хапал (futbalsfz.sk)
Фото: Павел Хапал (futbalsfz.sk)

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Головний тренер збірної Словаччини Павел Хапал оголосив список футболістів, викликаних у розташування національної команди для підготовки до листопадових поєдинків Ліги націй. Про це повідомляється на сайті словатской футбольної федерації.

Воротарі: Мартін Дубравка ("Ньюкасл", Англія), Матуш Kозачік ("Вікторія", Чехія), Марек Родак ("Ротерхем", Англія).

Захисники: Ерік Сабо ("Хапоель" Беер-Шева, Ізраїль), Петер Пекарик ("Герта", Німеччина), Мартін Шкртел ("Фенербахче", Туреччина), Денис Вавро ("Копенгаген", Данія), Мілан Шкріньяр ("Інтер", Італія), Давид Ганцко ("Фіорентина", Італія), Томаш Губочан ("Марсель", Франція).

Півзахисники: Мирослав Стох ("Славія", Чехія), Станіслав Лоботка ("Сельта", Іспанія), Патрік Грошовскі ("Вікторія", Чехія), Юрай Куцка ("Трабзонспор", Туреччина), Ян Грегуш ("Копенгаген", Данія ), Марек Гамшик ("Наполі", Італія), Ондржей Дуда ("Герта", Німеччина) Роберт Мак ("Зеніт", Росія), Альберт Руснак ("Солт-Лейк-Сіті", США), Володимир Вайсс ("Аль -Гарафа", Катар), Матуш Беро ("Вітесс", Нідерланди).

Нападники: Адам Німець ("Пафос", Кіпр), Міхал Дуріс ("Анортосіс", Кіпр), Адам Зреляк ("Нюрнберг", Німеччина).

Словакам в листопаді належить зіграти два поєдинки Ліги націй: 16 числа проти України, 19 - Чехов.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко також назвав список футболістів на матчі зі Словаччиною та Туреччиною.

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