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Сборная Саудовской Аравии заявила 26 игроков на игру с Украиной

НовостиСпорт    21.03.2018 - 15:32
Фото: сборная Саудовской Аравии (thesaff.com.sa)
Фото: сборная Саудовской Аравии (thesaff.com.sa)

Среди них восемь игроков представляют "Аль-Ахли" Реброва

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци включил в заявку на игру с Украиной 26 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Среди них восемь игроков "Аль-Ахли", который тренирует Сергей Ребров. 

Вратари: Валид Абдулла ("Аль-Наср"), Яссир Аль-Мусалим, Мухаммед Аль-Уваис (оба - "Аль-Ахли"), Фаваз Аль-Карни ("Аль-Иттихад").

Защитники: Усама Хавсави, Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Джахфали (все — "Аль-Хиляль"), Хассан Мааз ("Аль-Шабаб"), Омар Хавсави ("Аль-Наср"), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба - "Аль-Ахли").

Полузащитники: Салман Аль-Моашер, Хусейн Аль-Могахви, Абдулфаттах Асири (все - "Аль-Ахли"), Яхйя Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Фахад Аль-Мувалад ("Леванте", Испания), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Отаиф, Мохамед Канно, Ахмед Аль-Факи (все - "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Ибрахим Галеб ("Аль-Наср"), Мохаммед Аль-Квикби ("Аль-Иттифак"), Абдуллах Аль-Хайбари ("Аль-Шабаб").

Форварды: Мохаммад Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Муханнад Ассири ("Аль-Ахли").

Матч Украина - Саудовская Аравия состоится 23 марта в Марбелье. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 25 футболистов, вызванных на мартовские товарищеские матчи.

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Теги: Сборная Украины, Саудовская Аравия
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