Сборная Саудовской Аравии заявила 26 игроков на игру с Украиной

Среди них восемь игроков представляют "Аль-Ахли" Реброва
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци включил в заявку на игру с Украиной 26 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Среди них восемь игроков "Аль-Ахли", который тренирует Сергей Ребров.
لقطات مصوّرة من تدريب المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء.. pic.twitter.com/C8Jriseuqo— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 20, 2018
Вратари: Валид Абдулла ("Аль-Наср"), Яссир Аль-Мусалим, Мухаммед Аль-Уваис (оба - "Аль-Ахли"), Фаваз Аль-Карни ("Аль-Иттихад").
Защитники: Усама Хавсави, Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Джахфали (все — "Аль-Хиляль"), Хассан Мааз ("Аль-Шабаб"), Омар Хавсави ("Аль-Наср"), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба - "Аль-Ахли").
Полузащитники: Салман Аль-Моашер, Хусейн Аль-Могахви, Абдулфаттах Асири (все - "Аль-Ахли"), Яхйя Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Фахад Аль-Мувалад ("Леванте", Испания), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Отаиф, Мохамед Канно, Ахмед Аль-Факи (все - "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Ибрахим Галеб ("Аль-Наср"), Мохаммед Аль-Квикби ("Аль-Иттифак"), Абдуллах Аль-Хайбари ("Аль-Шабаб").
Форварды: Мохаммад Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Муханнад Ассири ("Аль-Ахли").
Матч Украина - Саудовская Аравия состоится 23 марта в Марбелье. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список из 25 футболистов, вызванных на мартовские товарищеские матчи.