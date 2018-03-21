Збірна Саудівської Аравії заявила 26 гравців на гру з Україною

Серед них вісім гравців представляють "Аль-Ахлі" Реброва
Головний тренер збірної Саудівської Аравії Хуан Антоніо Піца включив в заявку на гру з Україною 26 футболістів. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Серед них вісім гравців "Аль-Ахлі", який тренує Сергій Ребров.
لقطات مصوّرة من تدريب المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء.. pic.twitter.com/C8Jriseuqo— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 20, 2018
Воротарі: Валід Абдулла ("Аль-Наср"), Яссір Аль-Мусалов, Мухаммед Аль-Уваіс (обидва - "Аль-Ахлі"), Фаваз Аль-Карні ("Аль-Іттіхад").
Захисники: Усама Хавсаві, Яссер Аль-Шахрані, Мохаммед Джахфалі (всі - "Аль-Хіляль"), Хассан Мааз ("Аль-Шабаб"), Омар Хавсаві ("Аль-Наср"), Мансур Аль-Харбі, Мотаз Хавсаві (обидва - "Аль-Ахлі").
Півзахисники: Салман Аль-Моашер, Хусейн Аль-Могахві, Абдулфаттах Асир (всі - "Аль-Ахлі"), Яхйя Аль-Шехрі ("Леганес", Іспанія), Фахад Аль-Мувалад ("Леванте", Іспанія), Абдулмалек Аль -Хаібрі, Абдуллах Отаіф, Мохамед Канно, Ахмед Аль-Факи (всі - "Аль-Хіляль"), Салем Аль-Давсарі ("Вільярреал", Іспанія), Ібрахім Галеб ("Аль-Наср"), Мохаммед Аль-Квікбі ("Аль-Иттифак"), Абдуллах Аль-Хайбар ("Аль-Шабаб").
Форварди: Мохаммад Аль-Сахлаві ("Аль-Наср"), Муханнад Ассирії ("Аль-Ахлі").
Матч Україна - Саудівська Аравія відбудеться 23 березня в Марбельї. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.
Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав список з 25 футболістів, викликаних на березневі товариські матчі.