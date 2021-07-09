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Сборная Италии изолировалась из-за коронавируса за два дня до финала Евро-2020

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Пятница 09 июля 2021 15:47
Сборная Италии изолировалась из-за коронавируса за два дня до финала Евро-2020 Фото: сборная Италии по футболу самоизолировалась (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сборная Италии по футболу закрылась на базе после того, как среди журналистов обнаружили коронавирус. Трое журналистов дали положительный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету la Repubblica.

Из-за троих подтвержденных случаев коронавируса у итальянских журналистов вся команда была помещена в так называемый "сверхбезопасный пузырь".

При этом, ни у одного игрока не зафиксировали коронавирус. Сейчас выполняются все меры предосторожности.

"В 7 утра была уведомлена Футбольная ассоциация, которая закрыла двери спортивного центра, чтобы уберечь команду", - пишет издание.

Также отменили пресс-конференцию перед игрой.

Напомним, 11 июня состоится финал Евро-2020. Сборная Италии должна сыграть в решающем поединке за титул чемпиона Европы с национальной командой Англии.

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