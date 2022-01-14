Из-за сбора данных пользователей: Британия через суд требует от Meta 3 млрд долларов

В иске утверждается, что Meta нарушила Закон о конкуренции 1998 года, установив "несправедливую цену" для британских пользователей Facebook при предоставлении им доступа к сервису.

В иске, поданном юридическим экспертом доктором Лизой Ловдал Гормсен, утверждается, что ценой за доступ к Facebook, который не взимает плату со своих пользователей, является передача личных данных, которые приносят большую часть дохода компании.

Во всем мире 98% доходов Meta получает от рекламодателей, которые могут нацеливаться на конкретные демографические группы и потребителей, поскольку компания создала профили своих пользователей на основе их онлайн-активности.

"Meta эксплуатирует пользователей, забирая их личные данные без должной компенсации им за эти данные. Я не думаю, что пользователи полностью понимают, когда они соглашаются на условия, насколько несправедлива эта сделка", - заявила Гормсен.