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Сбитая над Киевом ракета попала в жилой дом: фоторепортаж

Последствия падения сбитой ракеты на жилые дома в Киеве (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

В четверг, 18 марта, ранним утром вражеские войска вновь ударили по спальным районам столицы Украины, осуществив ракетный обстрел в направлении спальных районов Киева. В результате падений сбитой ракеты пострадали шесть многоэтажных домов.

РБК-Украина показывает последствия падения сбитой ракеты в жилой дом в Подольском районе.

Несколько дней подряд, в результате вражеских обстрелов в сторону столицы Украины в спальным районам Киева нанесены существенные повреждения.

Так, утром 18 марта остатки сбитой вражеской ракеты, обрушились на дома расположенные в Подольском районе города (жилой массив Виноградарь).

Последствия падения частей ракеты выпущенной вражескими войсками в стороны Киева (фото: Getty Images)

Падения частей вражеской ракеты привело к значительным разрушениям построек, масштабным возгораниям, а также человеческим жертвам.

По словам киевского городского головы Виталия Кличко, вражескими ракетами на Виноградаре были повреждены 6 жилых многоэтажек, а также близлежащие здания детского сада и школы.

Вид с воздуха на разрушенный спальный район Виноградарь после падения вражеской ракеты (фото: Getty Images)

По предварительным данным погиб 1 человек, 19 получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и медики.

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