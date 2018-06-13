Сбербанк занижает стоимость залогового имущества украинских компаний, - Юркевич

По мнению Юркевича, задача украинской дочки "Сбербанка России" – взыскать как можно больше имущества украинских компаний, чтобы максимально выгодно ее продать

Сбербанк во внесудебном порядке взыскал залоговое имущество у владельца ТРЦ "Магеллан" и на собственное усмотрение установил его цену. Об этом рассказал в авторской колонке, опубликованной на сайте "Економічна правда", бизнесмен Анатолий Юркевич.

Не дожидаясь решения судов, 19 декабря 2017 года ОАО "Сбербанк" совершило действия по обращению взыскания на недвижимое имущество 4-х предприятий Юркевича, предоставивших обеспечение по кредитному договору с банком. "В декабре 2017 года банк во внесудебном порядке обратил взыскание на все объекты ипотеки и уменьшил сумму долга с 67 до 44 млн долларов, но каким образом оценивались объекты, которые в 2010 году стоили значительно более 56 млн долларов, мы не понимаем. Поэтому рассматриваем данный вопрос в судебном порядке", - сообщил бизнесмен.

По мнению Юркевича, задача украинской дочки "Сбербанка России" – взыскать как можно больше имущества украинских компаний, чтобы максимально выгодно ее продать. "Dragon Capital предлагал за "Магеллан" 22 млн долларов. Однако российское руководство "Сбербанка" решило выходить из Украины с получением максимальной прибыли. Поэтому в декабре 2017 года они вышли из переговоров, приняв решение отобрать объекты, которые находились в залоге по кредиту", - пишет бизнесмен.

Как ранее сообщалось, в ночь с 1 на 2 июня в Киеве группа неизвестных лиц с оружием совершила рейдерский захват помещений торгово-развлекательного центра "Магеллан" действуя от имени "Сбербанка России".