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Сбербанк занижує вартість заставного майна українських компаній, - Юркевич

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 18:24
Фото: Сбербанк (РБК-Україна)
Фото: Сбербанк (РБК-Україна)

На думку Юркевича, завдання української дочки "Сбербанку Росії" – стягнути якомога більше майна українських компаній, щоб максимально вигідно її продати

Сбербанк у позасудовому порядку стягнув заставне майно у власника ТРЦ "Магеллан" і на власний розсуд встановив його ціну. Про це розповів в авторській колонці, опублікованій на сайті "Економічна правда", бізнесмен Анатолій Юркевич.

Не чекаючи рішення судів, 19 грудня 2017 року ВАТ "Сбербанк" здійснило дії по зверненню стягнення на нерухоме майно 4-х підприємств Юркевича, які надали забезпечення за кредитним договором з банком. "У грудні 2017 року банк у позасудовому порядку звернув стягнення на всі об'єкти іпотеки та зменшив суму боргу з 67 до 44 млн доларів, але яким чином оцінювалися об'єкти, які в 2010 році коштували значно більше 56 млн доларів, ми не розуміємо. Тому розглядаємо дане питання в судовому порядку", - повідомив бізнесмен.

На думку Юркевича, завдання української дочки "Сбербанку Росії" – стягнути якомога більше майна українських компаній, щоб максимально вигідно її продати. "Dragon Capital пропонував за "Магеллан" 22 млн доларів. Проте російське керівництво "Сбербанку" вирішило виходити з України з отриманням максимального прибутку. Тому в грудні 2017 року вони вийшли з переговорів, прийнявши рішення відібрати об'єкти, які перебували в заставі за кредитом", - пише бізнесмен.

Як раніше повідомлялося, в ніч з 1 на 2 червня в Києві група невідомих осіб зі зброєю здійснила рейдерське захоплення приміщень торгово-розважального центру "Магеллан" діючи від імені Сбербанку Росії.

Власники "Магеллана" звинуватили "Сбербанк" у рейдерстві
Теги публікації: Сбербанк России, залог  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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