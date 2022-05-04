ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сбербанк отслеживает россиян, которые жертвуют деньги на украинскую армию

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 21:33
Сбербанк отслеживает россиян, которые жертвуют деньги на украинскую армию Фото: Сбербанк отслеживает россиян, которые жертвуют деньги на украинскую армию (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Русский Сбербанк отслеживает своих клиентов, которые передают деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Их данные банк передает в Росфинмониторинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Люди, финансирующие Вооруженные силы Украины, отслеживаются банком как самостоятельно - с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и посредством информации, поступающей от третьих лиц. По полученным сведениям проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка", - говорится в письме заместителя главы финансовой организации Беллы Златкис первой замглаве комитета Госдумы РФ по образованию Яне Лантратовой.

При этом администрация банка передает информацию о переводах, которые могут идти на военные цели, в Росфинмониторинг.

"Банк рассматривает вопрос по реализации таких операций с точки зрения, предусмотренной пунктом 11 статьи 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и направляет в Росфинмониторинг информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 7 указанного закона", - сказано в документе.

К слову, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против России будет включать в себя отключение Сбербанка от международной системы SWIFT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сбербанк России Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны