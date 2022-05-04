Сбербанк отслеживает россиян, которые жертвуют деньги на украинскую армию

Русский Сбербанк отслеживает своих клиентов, которые передают деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Их данные банк передает в Росфинмониторинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Люди, финансирующие Вооруженные силы Украины, отслеживаются банком как самостоятельно - с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и посредством информации, поступающей от третьих лиц. По полученным сведениям проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка", - говорится в письме заместителя главы финансовой организации Беллы Златкис первой замглаве комитета Госдумы РФ по образованию Яне Лантратовой.

При этом администрация банка передает информацию о переводах, которые могут идти на военные цели, в Росфинмониторинг.

"Банк рассматривает вопрос по реализации таких операций с точки зрения, предусмотренной пунктом 11 статьи 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и направляет в Росфинмониторинг информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 7 указанного закона", - сказано в документе.