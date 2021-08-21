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Сайты талибов исчезли из интернета

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Суббота 21 августа 2021 03:29
Сайты талибов исчезли из интернета Фото: информационные ресурсы талибов исчезли из сети (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Официальные сайты боевиков "Талибана" исчезли из интернета поздно вечером в пятницу 20 августа. Причины выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в "Талибана" отдельные сайты на пушту, дари, арабском, урду и английском языках. В пятницу все пять порталов оказались недоступными.

Reuters пишет, что "было не сразу понятно, виной техническая неисправность или что-то еще".

Представитель CloudFlare, компании из Сан-Франциско, которая помогает веб-сайтам доставлять контент и защищаться от кибератак и которая, как отмечается, обеспечивает защиту сайтов "Талибана", не сразу ответил на запрос о комментарии.

О том, как "Талибан" захватил власть в Афганистане и что ждать дальше, читайте в материале РБК-Украина.

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