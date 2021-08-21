Сайти талібів зникли з інтернету
Фото: інформаційні ресурси талібів зникли з мережі (Getty Images)
Офіційні сайти бойовиків "Талібану" зникли з інтернету пізно ввечері в п'ятницю 20 серпня. Причини з'ясовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відзначається, що в "Талібану" окремі сайти на пушту, даруй, арабською, урду та англійською мовами. У п'ятницю всі п'ять порталів виявилися недоступними.
Reuters пише ,що"було не відразу зрозуміло, виною технічна несправність або щось ще".
Представник CloudFlare, компанії з Сан-Франциско, яка допомагає веб-сайтам доставляти контент і захищатися від кібератак і яка, як зазначається, забезпечує захист сайтів "Талібану", не відразу відповів на запит про коментар.
Про те, як "Талібан" захопив владу в Афганістані і що чекати далі, читайте в матеріалі РБК-Україна.