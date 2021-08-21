Сайти талібів зникли з інтернету

Офіційні сайти бойовиків "Талібану" зникли з інтернету пізно ввечері в п'ятницю 20 серпня. Причини з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що в "Талібану" окремі сайти на пушту, даруй, арабською, урду та англійською мовами. У п'ятницю всі п'ять порталів виявилися недоступними.

Reuters пише ,що"було не відразу зрозуміло, виною технічна несправність або щось ще".

Представник CloudFlare, компанії з Сан-Франциско, яка допомагає веб-сайтам доставляти контент і захищатися від кібератак і яка, як зазначається, забезпечує захист сайтів "Талібану", не відразу відповів на запит про коментар.