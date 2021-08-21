ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сайти талібів зникли з інтернету

Новость на русском →
Субота 21 серпня 2021 03:29
Сайти талібів зникли з інтернету Фото: інформаційні ресурси талібів зникли з мережі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Офіційні сайти бойовиків "Талібану" зникли з інтернету пізно ввечері в п'ятницю 20 серпня. Причини з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що в "Талібану" окремі сайти на пушту, даруй, арабською, урду та англійською мовами. У п'ятницю всі п'ять порталів виявилися недоступними.

Reuters пише ,що"було не відразу зрозуміло, виною технічна несправність або щось ще".

Представник CloudFlare, компанії з Сан-Франциско, яка допомагає веб-сайтам доставляти контент і захищатися від кібератак і яка, як зазначається, забезпечує захист сайтів "Талібану", не відразу відповів на запит про коментар.

Про те, як "Талібан" захопив владу в Афганістані і що чекати далі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Афганистан
NEWS
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського