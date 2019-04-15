На сайте президента опубликовали указ об увольнении Семочко

Указ об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко появился на сайте президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

Указ президента №143 / 2019 датируется 12 апреля. Однако в пятницу этого документа на сайте главы государства не было.

"Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - указано в документе.

Напомним, впервые об увольнении Семочко Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, 14 апреля, во время дебатов на НСК "Олимпийский".

Отметим, что осенью 2018 журналисты выяснили, что Семочко владеет недвижимостью более чем 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупирован Крым. После резонансного расследования СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), в рамках которого проверяла информацию о Семочко.

Позже выяснилось, что он не проходил специальную проверку перед назначением на должность. Также сообщалось, что Семочко подал в Голосеевский районный суд Киева иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против автора расследования "Разведка по почкам" Леси Ивановой, ведущей программы "Наші гроші".