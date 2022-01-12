Сайт "Цитруса" прекратил работать через несколько дней после решения суда

Сайт сети магазинов электроники "Цитрус" (citrus.ua) прекратил работать через несколько дней после решения Хозсуда Киева, запретившего компании использовать доменное имя и торговую марку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Цитруса".

В компании пока не заявляли, что прекращение работы сайта связано с решением суда. В то же время в официальном Telegram-канале "Цитрус" сообщается, что на сайт совершаются хакерские атаки.

"Сейчас на наш сайт осуществляются незаконные хакерские атаки, а потому могут быть временные проблемы с его работой", - говорится в сообщении торговой сети.

В компании добавили, что запустили резервный сайт - citrus.com.ua. Также в "Цитрусе" заявили, что работают над полноценным возобновлением работы сайта.

Компания подала "соответствующие жалобы в правоохранительные органы".