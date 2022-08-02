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Сайт офиса президента Тайваня атаковали хакеры, - Reuters

Фото: сайт офиса президента Тайваня атаковали хакеры
Автор: Мария Кучерявец

Сайт администрации президента Тайваня подвергся кибератаке. На какое время он из-за действий злоумышленников полностью перестал работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Веб-сайт администрации президента Тайваня сегодня подвергся атаке иностранных хакеров и в какой-то момент вышел из строя. Вскоре сайт возобновил свою работу", - пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Примечательно, что сайт Flightradar, на котором отслеживалась полет Нэнси Пелоси в сторону Тайваня, также подвергся атаке хакеров.

В администрации сервиса сообщили, что были вынуждены ограничить количество просмотров. По состоянию на 13:45 сайт не работает.

Напомним, ранее стало известно, что в Малайзию прибыл еще один правительственный самолет США. Он может быть использован для сопровождения полета спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Добавим, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться уже сегодня, 2 августа. Спикер Палаты представителей США планирует посетить остров, несмотря на угрозы Китая и предостережения Белого дома об опасности поездки. Все что известно о ее возможном визите - в материале РБК-Украина.

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ТайваньКибератака