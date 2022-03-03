На сайт издания NV.ua совершена мощная кибератака
Фото: На сайт издания NV.ua совершена мощная кибератака (freepik.com)
Сайт украинского издания NV.ua попал под мощную кибератаку. Ресурс временно недоступен.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Очень сильная хакерская атака. Скоро все будет ок", - сообщила изданию шеф-редактор NV.ua Юлия МакГаффи.
Напомним, ночью 28 февраля на сайт РБК-Украина также была совершена сильная DDoS-атака. Полный доступ читателей к ресурсу вскоре удалось возобновить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.