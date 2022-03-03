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На сайт издания NV.ua совершена мощная кибератака

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 09:20
На сайт издания NV.ua совершена мощная кибератака Фото: На сайт издания NV.ua совершена мощная кибератака (freepik.com)
Автор: Владислав Красинский

Сайт украинского издания NV.ua попал под мощную кибератаку. Ресурс временно недоступен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Очень сильная хакерская атака. Скоро все будет ок", - сообщила изданию шеф-редактор NV.ua Юлия МакГаффи.

Напомним, ночью 28 февраля на сайт РБК-Украина также была совершена сильная DDoS-атака. Полный доступ читателей к ресурсу вскоре удалось возобновить.

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