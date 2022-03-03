На сайт видання NV.ua здійснена потужна кібератака
Фото: на сайт видання NV.ua здійснена потужна кібератака (freepik.com)
Сайт українського видання NV.ua потрапив під потужну кібератаку. Ресурс тимчасово недоступний.
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Дуже сильна хакерська атака. Скоро все буде ок", - повідомила виданню шеф-редактор NV.ua Юлія МакГаффі.
Нагадаємо, вночі 28 лютого на сайт РБК-Україна також була здійснена сильна DDoS-атака. Повний доступ читачів до ресурсу незабаром вдалося відновити.
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