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На сайт видання NV.ua здійснена потужна кібератака

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 09:20
На сайт видання NV.ua здійснена потужна кібератака Фото: на сайт видання NV.ua здійснена потужна кібератака (freepik.com)
Автор: Владислав Красінський

Сайт українського видання NV.ua потрапив під потужну кібератаку. Ресурс тимчасово недоступний.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Дуже сильна хакерська атака. Скоро все буде ок", - повідомила виданню шеф-редактор NV.ua Юлія МакГаффі.

Нагадаємо, вночі 28 лютого на сайт РБК-Україна також була здійснена сильна DDoS-атака. Повний доступ читачів до ресурсу незабаром вдалося відновити.

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