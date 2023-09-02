Сайнс здобув для "Феррарі" поул на домашній трасі

Іспанський гонщик показав найкращий час на автодромі "Монца". У вирішальній спробі він проїхав коло за 1:20.294 хвилини.

Після першого сегменту з кваліфікації вибули пілоти "Альпін" Окон і Гаслі, Стролл із "Астон Мартіна", гонщик "Хааса" Магнуссен і Чжоу ("Альфа Ромео"). Натомість у другому боротьбу припинили пілот "Вільямса" Сарджент, Боттас із "Альфа Ромео", Хюлькенберг ("Хаас") і дует гонщиків "Альфа Таурі" Лоусон і Цунода.

У третій сесії пілоти "Феррарі" Сайнс і Леклер у першій спробі випередили лідера сезону Ферстаппена ("Ред Булл") на 0.1 секунди. Утім, нідерландець трохи втратив через помилку в одному з поворотів. Ця ж трійка і розіграла поул у фінальній спробі.

Спершу Леклер став проміжним лідером. Наступним коло завершив Ферстаппен і відібрав першу сходинку в монегаска. Однак, далі Сайнс випередив дворазового чемпіона світу на 0.013 секунди (!) та виборов старт із першої позиції для Скудерії на домашньому етапі.