Сайнс здобув для "Феррарі" поул на домашній трасі
Пілот "Феррарі" Карлос Сайнс виграв кваліфікацію Гран-прі Італії. Прийдешній старт для нього буде четвертим у кар'єрі з першої позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.
Іспанський гонщик показав найкращий час на автодромі "Монца". У вирішальній спробі він проїхав коло за 1:20.294 хвилини.
Після першого сегменту з кваліфікації вибули пілоти "Альпін" Окон і Гаслі, Стролл із "Астон Мартіна", гонщик "Хааса" Магнуссен і Чжоу ("Альфа Ромео"). Натомість у другому боротьбу припинили пілот "Вільямса" Сарджент, Боттас із "Альфа Ромео", Хюлькенберг ("Хаас") і дует гонщиків "Альфа Таурі" Лоусон і Цунода.
У третій сесії пілоти "Феррарі" Сайнс і Леклер у першій спробі випередили лідера сезону Ферстаппена ("Ред Булл") на 0.1 секунди. Утім, нідерландець трохи втратив через помилку в одному з поворотів. Ця ж трійка і розіграла поул у фінальній спробі.
Спершу Леклер став проміжним лідером. Наступним коло завершив Ферстаппен і відібрав першу сходинку в монегаска. Однак, далі Сайнс випередив дворазового чемпіона світу на 0.013 секунди (!) та виборов старт із першої позиції для Скудерії на домашньому етапі.
До слова, раніше Масса розпочав боротьбу за втрачений титул сезону-2008.
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