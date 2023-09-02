Сайнс завоевал для "Феррари" поул на домашней трассе

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Италии. Грядущий старт для него будет четвертым в карьере с первой позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Испанский гонщик показал лучшее время на автодроме "Монца". В решающей попытке он проехал круг за 1:20.294 минуты.

После первого сегмента из квалификации выбыли пилоты "Альпин" Окон и Гасли, Стролл из "Астон Мартина", гонщик "Хааса" Магнуссен и Чжоу ("Альфа Ромео"). Во втором борьбу прекратили пилот "Уильямса" Сарджент, Боттас из "Альфа Ромео", Хюлькенберг ("Хаас") и дуэт гонщиков "Альфа Таури" Лоусон и Цунода.

В третьей сессии пилоты "Феррари" Сайнс и Леклер в первой попытке опередили лидера сезона Ферстаппена ("Ред Булл") на 0.1 секунды. Впрочем, нидерландец немного потерял из-за ошибки в одном из поворотов. Эта же тройка и разыграла поул в финальной попытке.

Сначала Леклер стал промежуточным лидером. Следующим круг завершил Ферстаппен и отобрал первую строчку у монегаска. Однако дальше Сайнс опередил двукратного чемпиона мира на 0.013 секунды (!) и завоевал старт с первой позиции для Скудерии на домашнем этапе.