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Сайнс победил на сумасшедшем Гран-при Британии с провалом Ферстаппена

Фото: Карлос Сайнс опередил Шарля Леклера и всех остальных (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Первой победой в карьере пилота "Феррари" Карлоса Сайнса завершился Гран-при Британии на легендарной трассе в Сильверстоуне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Первые метры дистанции ярко продемонстрировали, что гран-при станет зрелищным. Ферстаппен вошел в первый поворот лидером, опередив Сайнса, а Хэмилтон прорвался на 3-t место со стартовой пятой. Но еще более ожесточенная борьба была позади.

Именно внутри пелотона развернулась настоящая драма. Расселл, Гасли и Чжоу не поделили трассу, несколько контактов и первый выбил третьего. Машина китайского пилота "Альфа Ромео" перевернулась, перелетела рельс безопасности и влетела в ограждение. К счастью, с Чжоу все в порядке.

Зато гонку остановили красным флагом более чем на 50 минут. Перед рестартом дирекция гран-при решила вернуть гонщикам стартовые позиции. Но долго лидировать Сайнсу не удалось. Ферстаппен сразу подобрался вплотную к испанцу, а на 10-м круге вышел на первую позицию после ошибки пилота "Феррари".

Но уже через два круга действующий чемпион получил проблемы с болидом и уехал в боксы. На первых двух позициях оказались представители "Феррари". Более того, ехавший вторым Леклер демонстрировал более высокую скорость и начал прессинговать Сайнса.

В этот момент стратеги скудерии снова не похоронили шансы команды. Они пытались сохранить статус-кво, пока к ним вплотную не подъехал Хэмилтон на "Мерседесе". После пит-стопа итальянская конюшня таки решилась изменить позиции своих пилотов.

Казалось, что тройка Леклер-Сайнс-Хэмилтон удержится до финиша, но на 39-м круге болид Окона ("Альпин") остановился прямо на стартовой прямой, спровоцировав появление автомобиля безопасности и лавину заездов в боксы.

Больше всего проиграл в этой ситуации Леклер. Он не сделал пит-стоп, остался на жесткой резине и после возобновления гонки проиграл и Сайнсу, и Пересу с Хэмилтоном. Очевидно, у "Феррари" будет серьезный разговор внутри конюшни, несмотря на первую в карьере победу Сайнса...

Леклер, защищать позиции которого отказался Сайнс, финишировал 4-м. На хвосте у него завершили гонку Алонсо ("Альпин") и Норрис ("Макларен"). На последних метрах Ферстаппен удержался на 7-й позиции от посягательств Мика Шумахера ("Хаас"), заработавшего первые очки в карьере.

Классификация Гран-при Британии-2022:

  1. Карлос Сайнс
  2. Серхио Перес (+3.779)
  3. Льюис Хэмилтон (+6.225)

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