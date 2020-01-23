У Савика Шустера рассказали о новом сезоне "Свободы Слова"

Фото: Савик Шустер (из открытых источников)

"Свобода Слова Савика Шустера" возвращается в прямой эфир после новогодней паузы. Первый в 2020 году выпуск программы выйдет уже 24 января.

В команде Савика Шустера возлагают не меньшие надежды на новый сезон, чем на предыдущий: ожидают топовых спикеров и высокие рейтинги, возлагают надежды на то, что программа будет продолжать приносить пользу обществу.

"Наша цель - не дать политикам потерять ощущение реальности, а людям помочь объективно понять изменения, происходящие в стране”, - комментирует генеральный продюсер программы Павел Елизаров. Отсутствие в эфире он объяснил так “[Савик Шустер] снимал фильм в Индии. Контракт подписали три года назад. Раньше не мог вернуться”.

По словам Елизарова, предыдущий сезон был удачным для продакшена: шоу стало лидером среди конкурентов: “Средний рейтинг "Свободы Слова Савика Шустера" составил 4% - это больше, чем сумма средних рейтингов "Права на владу" (2,2%) и "Свободы Слова" на ICTV (1,4%)”.

“Для политического шоу доля более 12% в вечернем прайме пятницы - успех. "Свобода Слова Савика Шустера" конкурирует за внимание зрителя с популярными развлекательными проектами других каналов и показывает отличный результат” - рассказал Андрей Таранов, партнер экспертной группы Kwendi.

Напомним, в обновленной студии “Свободы Слова Савика Шустера” успело побывать большинство топ-политиков: Владимир Зеленский, Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили, Андрей Богдан, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, практически вся верхушка “Слуги Народа”, главы фракций и комитетов в ВР, министры и другие чиновники. Пожаловал даже главный врач страны Евгений Комаровский.

Кроме того, сезон отметился скандалом: олигарх Игорь Коломойский поспорил с Савиком Шустером в прямом эфире. Ссора кончилась тем, что Шустер подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако, ответчик Коломойский не появился на заседание, и оно было перенесено на начало февраля 2020 года.