Савченко отказалась проходить полиграф

Сестра Савченко заявила, что адвокатам не разрешить присутствовать во время процедуры

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта, отказалась проходить полиграф. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в эфире "112 Украина".

По словам сестры нардепа, в Киевском институте судебных экспертиз, где Савченко должна была проходить полиграф, ее адвокатам не разрешить присутствовать во время теста. Вера Савченко также добавила, что сегодня на полиграфе должны были быть поставлены вопросы стороны защиты.

"Снова не допустили адвокатов, ссылаться, что не позволяет следователь. Адвокаты связались со следователем - следователь абсолютно не против. Это учреждение руководствуется чьим-то приказам выше...Надежда взглянула на вопросы, они те же, искривленные с оттенком вины. Отказалась от этого. И нам понятно, что в этих стенах нет никакого закона и беспристрастности", - заявила Вера Савченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко до 10 сентября 2018 года, в ответ на это она объявила голодовку.