Савченко відмовилася проходити поліграф

Сестра Савченко заявила, що адвокатам не дозволити бути присутніми під час процедури

Нардеп Надія Савченко, підозрювана у підготовці теракта, відмовилася проходити поліграф. Про це повідомила її сестра Віра Савченко в ефірі "112 Україна".

За словами сестри нардепа, у Київському інституті судових експертиз, де Савченко мала проходити поліграф, її адвокатам не дозволити бути присутніми під час тесту. Віра Савченко також додала, що сьогодні на поліграфі мали бути поставленні запитання сторони захисту.

"Знову не допустили адвокатів, ссилаючись, що не дозволяє слідчий. Адвокати зв'язалися зі слідчим - слідчий абсолютно не проти. Ця установа керується чиїмось наказами вище…Надія глянула на питання, вони ті самі, викривлені із відтінком вини. Відмовилася від цього. І нам зрозуміло, що в цих стінах немає ніякого закону і неупередженості", - заявила Віра Савченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт Савченко до 10 вересня 2018 року, у відповідь на це вона оголосила голодування.