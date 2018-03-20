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Савченко має пройти медобстеження

НовиниПолітика    20.03.2018 - 18:44
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нардеп заявив, що потрібно перевірити стан психічного здоров’я Савченко

Після голосування за зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко мають перевірити стан її психічного здоров’я. Про це заявив голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету Верховної ради з питань Національної безпеки і оборони, народний депутат від фракції "Народного фронту" Юрій Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я думаю, що нам потрібно проголосувати за те, щоб Савченко пройшла медобстеження на предмет свого психічного стану. Питання честі генпрокуратури і спецслужб, щоб ця людина залишилась в Україні і ми дочекались того, щоб з неї зняли депутатську недоторканність для того, щоб слідчі органи могли почати роботу з нею", - заявив Береза.

За його словами, Савченко співпрацювала з підозрюваним у підготовці теракту Володимиром Рубаном.

"Мені відомо, що вони співпрацювали і вони є ланцюг одного. Я знаю, що в діях Рубана і Савченко досить мало того, що дозволить нам перемогти у війні з Росією", - додав він.

Депутат також наголосив, що буде голосувати за зняття недоторканності з Савченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Савченко заявила, що планувала створити абсурдну ситуацію, а не теракт.

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Теги: Надія Савченко, осмотр, нардеп
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