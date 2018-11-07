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У Саудівській Аравії закатували до смерті ще одного журналіста

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 15:22
Фото: Туркі Бін Абдул Азіз Аль Джазер (sondakika.com)
Фото: Туркі Бін Абдул Азіз Аль Джазер (sondakika.com)

Вбивство журналіста сталося через місяць після вбивства іншого саудівського журналіста - Джамаля Хашкаджі

У Саудівській Аравії правозахисники повідомили, що у в’язниці закатували до смерті журналіста Туркі Бін Абдул Азіз Аль Джазера. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Son Dakika.

Як пише видання, Аль Джазер вів сторінку у Twitter, на якій повідомляв про порушення прав людини урядом Саудівської Аравії та членами королівської сім'ї. Аль Джазера було захоплено в Дубаї та перевезено до Саудівської Аравії.

"Туркі Бін Абдул Азіз Аль Джазер був закатований до смерті в одній із саудівських в'язниць", - йдеться у повідомленні.

Видання наголошують, що вбивство журналіста сталося через місяць після вбивства іншого саудівського журналіста - Джамаля Хашкаджі.

Нагадаємо, журналіст The Washington Post Джамаль Хашкаджі був вбитий на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Його тіло знайшли у колодязі. Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували та намагались знищити в кислоті, а його обличчя спотворили.

Раніше турецькі видання писали, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

 

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