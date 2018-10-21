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В Саудовской Аравии создали мощную "фабрику троллей", - NYT

Новости » Политика    21.10.2018 - 08:48
Фото: наследный принц Мухаммед ибн Салман (saudi press agency)
Фото: наследный принц Мухаммед ибн Салман (saudi press agency)

Эр-Рияд с 2010 года проводит выгодные правящему режиму кампании в соцсетях

Руководство Саудовской Аравии создало так называемую "фабрику троллей", которая устраивает кампании в социальных сетях против противников Эр-Рияда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.

Издание утверждает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и его соратники создали "фабрику троллей" с сотнями сотрудников, которые распространяют нужную властям информацию в Twitter, WhatsApp и Telegram. При этом уточняется, что постоянная практика кампаний в соцсетях продолжается с "арабской весны" 2010 года.

Также сообщается, что основными темами саудовских "троллей" являются война в Йемене, а также ситуация с правами женщин. По данным NYT, среди сотрудников Twitter был технический работник, который получал доступ к личным данным противников Эр-Рияда. После короткого расследования его уволили, однако так и не удалось доказать его работу на Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи, убийство которого спровоцировало скандал, пытался противодействовать властям Саудовской Аравии, которая проводит информационную компанию против инакомыслящих в Twitter.

Отметим, правозащитники из Amnesty International требуют от Саудовской Аравии предъявить тело журналиста.

 

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