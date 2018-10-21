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У Саудівській Аравії створили потужну "фабрику тролів", - NYT

Новини » Політика    21.10.2018 - 08:48
Фото: наслідний принц Мухаммед ібн Салман (saudi press agency)
Фото: наслідний принц Мухаммед ібн Салман (saudi press agency)

Ер-Ріяд з 2010 року проводить вигідні правлячому режиму кампанії в соцмережах

Керівництво Саудівської Аравії створило так звану "фабрику тролів", яка влаштовує кампанії в соціальних мережах проти супротивників Ер-Ріяда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

Видання стверджує, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман та його соратники створили "фабрику тролів" з сотнями співробітників, які поширюють потрібну владі інформацію в Twitter, WhatsApp і Telegram. При цьому уточнюється, що постійна практика кампаній в соцмережах триває з "арабської весни" 2010 року.

Також повідомляється, що основними темами саудівських "тролів" є війна в Ємені, а також ситуація з правами жінок. За даними NYT, серед співробітників Twitter був технічний працівник, який отримував доступ до особистих даних супротивників Ер-Ріяда. Після короткого розслідування його звільнили, проте так і не вдалося довести його роботу на Саудівську Аравію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст The Washington Post Джамаль Хашкаджи, вбивство якого спровокувало скандал, намагався протидіяти владі Саудівської Аравії, яка проводить інформаційну компанію проти інакомислячих у Twitter.

Зазначимо, правозахисники з Amnesty International вимагають від Саудівської Аравії пред'явити тіло журналіста.

 

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