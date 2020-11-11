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В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с дипломатами ЕС, есть пострадавшие

Джидда, Среда 11 ноября 2020 16:01
В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с дипломатами ЕС, есть пострадавшие
Фото: полиция Саудовской Аравии (anna-news.info)
Автор: Дмитрий Левицкий

Утром 11 ноября в городе Джидда (Саудовская Аравия) произошел взрыв на церемонии памяти окончания Первой мировой войны при участии дипломатов Европейского союза и других стран. В результате взрыва пострадали несколько человек, среди них иностранец.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Предварительно, на церемонии, которая проходила на немусульманском кладбище, сработало взрывное устройство. Среди пострадавших есть один гражданин Греции.

"Есть четверо легких раненых, среди них один грек", - рассказал неназванный греческий чиновник.

Отмечается, что церемония была организована посольством Франции. Дипломатическое представительство уже известило французских граждан об инциденте и призвало быть осторожнее. Однако, по данным Франции, пострадали два человека.

Агентство Al Arabiya также сообщает о двух пострадавших в результате взрыва в Джидде. По данным агентства, пострадали сотрудник греческого посольства и саудовский охранник.

Отметим, инцидент произошел на фоне обострения в отношениях французских властей с исламским миром. Недавно во Франции произошли несколько терактов на религиозной почве с участием исламистов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал реформировать Шенген из-за угрозы терроризма. Макрон уверен в необходимости усиления безопасности на границах стран ЕС.

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Новости Украины В мире ФранцияГрецияСаудовская АравиядипломатыВзрыв

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