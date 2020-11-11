У Саудівській Аравії стався вибух на церемонії з дипломатами ЄС, є постраждалі

Фото: поліція Саудівської Аравії (anna-news.info)

Вранці 11 листопада в місті Джедда (Саудівська Аравія) стався вибух на церемонії пам'яті завершення Першої світової війни за участі дипломатів Європейського союзу та інших країн. В результаті вибуху постраждали декілька людей, серед них іноземець.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Попередньо, на церемонії, яка відбувалася на немусульманському кладовищі, спрацював вибуховий пристрій. Серед постраждалих є один громадянин Греції.

"Є четверо легких поранених, серед них один грек", - розповів неназваний грецький чиновник.

Зазначається, що церемонія була організована посольством Франції. Дипломатичне представництво вже сповістило французьких громадян про інцидент та закликало бути обережнішими. Однак, за даними Франції, постраждали дві людини.

Агентство Al Arabiya також повідомляє про двох постраждалих в результаті вибуху в Джедді. За даними агентства, постраждали співробітник грецького посольства та саудівський охоронець.

Зазначимо, інцидент стався на тлі загострення у стосунках французької влади з ісламським світом. Нещодавно у Франції сталися декілька терактів на релігійному підгрунті за участі ісламістів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав реформувати Шенген через загрози тероризму. Макрон впевнений у необхідності посилення безпеки на кордонах країн ЄС.