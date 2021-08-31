В Саудовской Аравии дрон обстрелял аэропорт, пострадали 8 человек
Сегодня, 31 августа заминированный дрон совершил атаку гражданского аэропорта в городе Абха (Саудовская Аравия). В результате обстрела ранены 8 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.
Как отмечают местные СМИ, дрон со взрывчаткой был запущен с территории Йемена.
Указано, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, однако его обломки разлетелись по территории аэропорта. Это была вторая попытка атаки аэропорта.
Известно, что под обстрел попал гражданский самолет, который находился на взлетной полосе, в результате инцидента ранения получили 8 граждан.
Местные власти отмечают, что за атакой стоят так называемые повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах".
Сейчас о характере повреждений лайнера и текущем состоянии пострадавших не сообщается.
Напомним, громадянська война в Йемене продолжается с 2015 года. Правительственным войскам, поддерживаемым Саудовской Аравией, противостоят повстанцы-хуситы, на стороне которых выступает Иран. Жертвами конфликта уже стали более 10 тысяч человек.