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У Саудівській Аравії дрон обстріляв аеропорт, постраждали 8 осіб

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Саудівська Аравія, Вівторок 31 серпня 2021 13:42
У Саудівській Аравії дрон обстріляв аеропорт, постраждали 8 осіб Фото: у Саудівській Аравії дрон обстріляв аеропорт (headtopics.com)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 серпня замінований дрон здійснив атаку цивільного аеропорту в місті Абха (Саудівська Аравія). Внаслідок обстрілу поранено 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Як зазначають місцеві ЗМІ, дрон з вибухівкою був запущений з території Ємену.

Вказано, що системи протиповітряної оборони збили безпілотник, проте його уламки розлетілися по території аеропорту. Це була друга спроба атаки аеропорту.

Відомо, що під обстріл потрапив цивільний літак, який перебував на злітній смузі, внаслідок інциденту поранення отримали 8 громадян.

Місцева влада наголошує, що за атакою стоять так звані повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Аллах".

Наразі про характер пошкоджень лайнера і поточний стан постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, громадянська війна у Ємені триває з 2015 року. Урядовим військам, підтримуваним Саудівською Аравією, протистоять повстанці-хусити, на боці яких виступає Іран. Жертвами конфлікту вже стали понад 10 тисяч людей.

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Саудовская Аравия
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