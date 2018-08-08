Саудовский принц вложил 250 млн долларов в Snapchat

Аль-Валид ибн Талал приобрел 2,3% акций Snapchat

Принц Саудовской Аравии ​аль-Валид ибн Талал инвестировал 250 млн долларов в покупку акций Snapchat. Об этой он сообщил в своем Twitter.



Саудовский принц приобрел 2,3% акций Snapchat.

إستثمرت ٩٥٠ مليون ريال سعودي لاتمام صفقة شراء حصة بنسبة ٢,٣٪ في شركة سناب شاتhttps://t.co/XXOgEvEB2W



I invested $250 Million to acquire 2.3% stake in @Snapchat companyhttps://t.co/bdAMGVw3DI pic.twitter.com/jBIiAfqy7t — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 7, 2018



В сообщении на личном сайте ​аль-Валида ибн Талала говорится, что он приобрел 2,3% акций класса "А", а инвестиции в Snapchat стали продолжением стратегии по инвестированию в новые технологии.

По данным портала Techcranch, Snapchat в последнее время испытывает сложности с поиском иностранных инвесторов из-за плохих финансовых результатов. Techcranch также отмечает, что "участие королевской семьи Саудовской Аравии потенциально может открыть путь к партнерству или возможностям роста на Ближнем Востоке".

Отметим, что финансовая отчетность Snap по итогам второго квартала 2018 года была опубликована сегодня, 8 августа. Отчет компании показывает, что выручка составила 262 млн долларов - это на 44% выше, чем во втором квартале 2017 года.

Напомним, власти Саудовской Аравии запустят проект "Качество жизни-2020", в который планируется инвестировать 34,6 млрд долларов.