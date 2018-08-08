Саудівський принц вклав 250 млн доларів у Snapchat

Аль-Валід ібн Талал придбав 2,3% акцій Snapchat

Принц Саудівської Аравії аль-Валід ібн Талал інвестував 250 млн доларів на покупку акцій Snapchat. Про цьому він повідомив у своєму Twitter.



Саудівський принц придбав 2,3% акцій Snapchat.

إستثمرت ٩٥٠ مليون ريال سعودي لاتمام صفقة شراء حصة بنسبة ٢,٣٪ في شركة سناب شاتhttps://t.co/XXOgEvEB2W



I інвестувати $250 Million to acquire 2.3% stake in @Snapchat companyhttps://t.co/bdAMGVw3DI pic.twitter.com/jBIiAfqy7t — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 7, 2018



У повідомленні на особистому сайті аль-Валіда ібн Талала говориться, що він придбав 2,3% акцій класу "А", а інвестиції в Snapchat стали продовженням стратегії щодо інвестування в нові технології.

За даними порталу Techcranch, Snapchat останнім часом відчуває складнощі з пошуком іноземних інвесторів у зв'язку з поганими фінансовими результатами. Techcranch також зазначає, що "участь королівської сім'ї Саудівської Аравії потенційно може відкрити шлях до партнерства або можливостей зростання на Близькому Сході".

Зазначимо, що фінансова звітність Snap за підсумками другого кварталу 2018 року була опублікована сьогодні, 8 серпня. Звіт компанії показує, що виручка становила 262 млн доларів - це на 44% вище, ніж у другому кварталі 2017 року.

Нагадаємо, що влада Саудівської Аравії запустять проект "Якість життя-2020", який планується інвестувати 34,6 млрд доларів.