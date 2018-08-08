Саудівський принц вклав 250 млн доларів у Snapchat

Новини Телеком & IT 08.08.2018 - 16:25
Фото:аль-Валід ібн Талал (facebook com probitcoin)
Фото:аль-Валід ібн Талал (facebook com probitcoin)

Аль-Валід ібн Талал придбав 2,3% акцій Snapchat

Принц Саудівської Аравії аль-Валід ібн Талал інвестував 250 млн доларів на покупку акцій Snapchat. Про цьому він повідомив у своєму Twitter.

Саудівський принц придбав 2,3% акцій Snapchat.


У повідомленні на особистому сайті аль-Валіда ібн Талала говориться, що він придбав 2,3% акцій класу "А", а інвестиції в Snapchat стали продовженням стратегії щодо інвестування в нові технології.

За даними порталу Techcranch, Snapchat останнім часом відчуває складнощі з пошуком іноземних інвесторів у зв'язку з поганими фінансовими результатами. Techcranch також зазначає, що "участь королівської сім'ї Саудівської Аравії потенційно може відкрити шлях до партнерства або можливостей зростання на Близькому Сході".

Зазначимо, що фінансова звітність Snap за підсумками другого кварталу 2018 року була опублікована сьогодні, 8 серпня. Звіт компанії показує, що виручка становила 262 млн доларів - це на 44% вище, ніж у другому кварталі 2017 року.

Нагадаємо, що влада Саудівської Аравії запустять проект "Якість життя-2020", який планується інвестувати 34,6 млрд доларів.

Саудівська Аравія зупинила пряме авіасполучення з Торонто ППО Саудівської Аравії перехопила балістичну ракету з Ємену
Теги:  Інвестиції,  Саудовская Аравия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС