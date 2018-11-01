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Саудівський принц у розмові з радником Трампа назвав Хашкаджі "небезпечним ісламістом"

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 19:46
Фото: Мохаммед Бен Салман (GettyImages)
Фото: Мохаммед Бен Салман (GettyImages)

Представники королівської сім'ї заперечують, що Мохаммед бен Салман робив подібні заяви

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман аль-Сауд називав вбитого в Туреччині журналіста Джамаля Хашкаджі "небезпечним ісламістом" і членом "Братів-мусульман".Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Washington Post.

За даними видання, принц, якого підозрюють у причетності до зникнення журналіста, дав йому такі характеристики за кілька днів того, як Ер-Ріяд офіційно визнав,що Хашкаджі був убитий. При цьому співрозмовником кронпринца були зять і радник президента США Джаред Кушнер і радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, відомий своєю непримиренною позицією по відношенню до "братам-мусульманам".

Джерело Washington Post повідомило, що Болтон в розмові не дав зрозуміти, чи згоден він з характеристикою, даною принцом.

Представники королівської сім'ї заперечують, що Мохаммед бен Салман робив подібні заяви. WP зазначає, що вони суперечать позиції саудівського уряду, яке заявляло, що смерть журналіста - це "жахлива помилка" і "жахлива трагедія".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассири.

Нагадаємо, уряд Саудівської Аравії пообіцяв залучити до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

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