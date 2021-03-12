Саудовская Аравия возобновит внешнее авиасообщение с 17 мая

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отменило запрет на международные рейсы. Так, в стране с 17 мая возобновят внешнее авиационное сообщение и откроют все аэропорты.

Управление проинформировало все действующие на территории страны авиакомпании об отмене запрета на международные рейсы. В циркуляре организации указывается на необходимость соблюдения всех протоколов и мер предупреждения заражения коронавирусом, принятых вышестоящими властями.

Отмечается, что возобновление авиасообщения коснется не всех зарубежных стран, а только тех, которые будут одобрены санитарными властями.

Это решение принято на основании заявления министерства здравоохранения королевства о том, что производители вакцин от COVID-19 не могут обеспечить своевременную поставку уже законтрактованных партий вакцин.