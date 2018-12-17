Саудівська Аравія вважає звинувачення кронпринца Сенатом США втручанням у справи королівства

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Саудівська Аравія вважає звинувачення Сенату США необгрунтованими

Міністерство закордонних справ (МЗС) Саудівської Аравії заявило, що вони вважають прийняті резолюції сенаторами США втручанням у справи королівства й відкидають звинувачення у відповідальності наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В саудівському МЗС заявили, що позиція Сенату США спирається на необгрунтовані претензії та ствердження, а також підриває регіональну та міжнародну роль Королівства.

"Королівство раніше стверджувало, що вбивство громадянина Саудівської Аравії Джамаля Хашкаджі є сумним злочином, яке не відображає ні політику Королівства, ні його інститути, і підтверджує своє неприйняття будь-яких спроб вивести справу зі шляху правосуддя в Королівстві

Також Ер-Ріяд підтверджує свою прихильність до подальшого розвитку відносин з США, однак висловлює свою стурбованість з приводу таких позицій.

Нагадаємо, у Сенаті США заявили, що кронпринц Саудівської Аравії причетний до вбивства Хашкаджі. Сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем заявив, що Саудівська Аравія є стратегічним союзником США і ці відносини варті того, щоб їх зберегти, але не будь-якою ціною".