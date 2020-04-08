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Саудовская Аравия приостановит военную операцию в Йемене, - Reuters

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 22:54
Саудовская Аравия приостановит военную операцию в Йемене, - Reuters
Фото: военные Саудовской Аравии (flickr.com-NY National Guard)

Перемирие будет объявлено в ночь на 9 марта

Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявит о приостановке военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным трех источников издания, в полночь саудовская коалиция объявит о перемирии, которое вступит в силу в четверг и будет действовать на всей территории Йемена.

Отмечается, что решение о приостановке военной операции частично связано с мерами по противодействию распространению коронавируса. При этом в Йемене пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутереш призвал прекратить все вооруженные конфликты в мире из-за угрозы со стороны коронавируса. Гутереш назвал коронавирус общим врагом человечества, который наносит наибольший удар по странам, ослабленным войной.

Кроме того, Гутереш называл кризис, вызванный пандемией коронавируса, самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Пандемия коронавируса будет иметь экономические последствия, которые сопровождаются невиданной ранее рецессией.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз требует от России и подконтрольных ей боевиков предоставить ОБСЕ и международным организациям беспрепятственный доступ к оккупированным территориям Донбасса. Доступ ОБСЕ к оккупированным территориям является важным в условиях пандемии коронавируса.

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Новости Украины ЙеменСаудовская АравияКоронавирус
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