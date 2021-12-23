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Саудовская Аравия с помощью Китая создает собственные баллистические ракеты, - CNN

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Четверг 23 декабря 2021 15:24
Саудовская Аравия с помощью Китая создает собственные баллистические ракеты, - CNN Фото: Саудовская Аравия с помощью Китая создает собственные баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Спецслужбы Соединенных Штатов установили, что Саудовская Аравия сейчас активно производит собственные баллистические ракеты с помощью Китая. Это может иметь значительные последствия для всего Ближнего Востока и осложнить усилия Белого дома по сдерживанию ядерных амбиций Ирана, главного регионального соперника саудовцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, но никогда не могла создать свои собственные - до сих пор, по словам трех источников, знакомых с последними разведданными.

Спутниковые снимки, полученные CNN, также свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия в настоящее время производит это оружие, по крайней мере, в одном месте.

Саудовская Аравия с помощью Китая создает собственные баллистические ракеты, - CNN

По словам двух источников издания, в последние месяцы американские чиновники во многих ведомствах, включая Совет национальной безопасности в Белом доме, были проинформированы о секретных разведданных, свидетельствующих о многочисленных крупномасштабных поставках технологий баллистических ракет между Китаем и Саудовской Аравией.

"Внутреннее производство баллистических ракет Саудовской Аравией предполагает, что любые дипломатические усилия по контролю за распространением ракет должны вовлекать других региональных игроков, таких как Саудовская Аравия и Израиль, которые производят свои собственные баллистические ракеты", - заявил Джеффри Льюис, эксперт по вооружениям и профессор Миддлберийского института международных исследований

Любой ответ США также может быть осложнен дипломатическими соображениями с Китаем, поскольку администрация Байдена стремится вновь привлечь Пекин к решению ряда других приоритетных политических вопросов, включая климат, торговлю и пандемию.

Совет национальной безопасности и ЦРУ отказались от комментариев.

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