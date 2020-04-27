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Саудівська Аравія скасувала смертну кару для неповнолітніх

Новини » Політика     27.04.2020 - 17:29
Саудівська Аравія скасувала смертну кару для неповнолітніх
Фото: король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд (flickr-com/Mauroof Khaleel)

Смертні вироки неповнолітнім замінять тюремними термінами

Саудівська Аравія скасувала смертну кару для людей, які вчинили злочини, будучи неповнолітніми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

Повідомляється, що з такою заявою виступила Комісія з прав людини Саудівської Аравії після оприлюднення указу короля Салмана.

"Указ означає, що будь-яка особа, що отримала смертний вирок за злочини, вчинені в той час, коли вона була неповнолітньою, більше не може бути піддана страті. Замість цього людина отримає тюремний термін не більше 10 років у в'язниці для неповнолітніх", - заявив президент КПЧ Аввад Алаввад.

Він також зазначив, що скасування смертної кари для неповнолітніх демонструє прихильність Саудівської Аравії до проведення ключових реформ у всіх секторах.

Зазначимо, згідно з даними звіту Amnesty, що в 2019 році Саудівська Аравія стратила 184 особи, включаючи, принаймні, одного обвинуваченого у вчиненні злочину у неповнолітньому віці.

Нагадаємо, в лютому Китай ввів смертну кару за приховування симптомів коронавірусу.

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