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Саудівська Аравія закликала дипломатів ЄС зняти санкції з Сирії

Неділя 12 січня 2025 21:52
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Саудівська Аравія закликала дипломатів ЄС зняти санкції з Сирії Фото: зняття санкцій необхідне для якнайшвидшого відновлення країни (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю Саудівська Аравія провела зустріч із провідними дипломатами Європейського союзу. Головною темою стала Сирія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Як пише видання, європейські та близькосхідні дипломати зустрілися в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, щоб обговорити майбутнє Сирії. Під час зустрічі представники приймаючої країни закликали європейців зняти санкції з Сирії, щоб прискорити відновлення країни та її економіки після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада в грудні 2024 року.

Своєю чергою США та європейські країни з обережністю ставляться до ісламістського коріння нових правителів Сирії - колишніх повстанців, які повалили Асада. Тому було зроблено заяву про те, що припинення санкцій залежить від прогресу політичного переходу.

NBC News пише, що тимчасовий уряд на чолі з колишніми повстанцями пообіцяв перейти до плюралістичної, відкритої системи. Він шукає міжнародну підтримку, оскільки країна намагається оговтатися від майже 14 років громадянської війни, в якій загинуло близько 500 000 осіб і яка призвела до переміщення половини довоєнного населення в 23 мільйони осіб.

Як повідомляється, новий міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шайбані теж був присутній на недільних зборах.

Нагадаємо, сьогодні Кая Каллас, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, анонсувала, що наприкінці січня глави МЗС країн Європейського союзу проведуть у Брюсселі зустріч. На ній обговорюватимуть можливість зняття санкцій із Сирії.

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