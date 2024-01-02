П'ять країн офіційно стали новими членами БРІКС: подробиці

Вступ Саудівської Аравії

Зазначається, що Королівство офіційно розпочало своє членство в блоці БРІКС.

У серпні міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал ібн Фархан Аль Сауд заявив, що Королівство вивчить деталі до запропонованої дати приєднання 1 січня і ухвалить "відповідне рішення".

Принц Фейсал бін Фрахан заявив, що БРІКС є "вигідним і важливим каналом" для зміцнення економічного співробітництва.

Хто ще став членами об'єднання

Видання пише, що також до БРІКС приєдналися Іран, Ефіопія, Єгипет і ОАЕ.

"Зростання БРІКС може означати зміну геополітичного ландшафту, хоча аналітики, як і раніше, не впевнені в тому, чи буде це розширення допомогою або перешкодою для членів БРІКС", - ідеться в матеріалі.

Деякі експерти кажуть, що розбіжності всередині групи можуть послабити процес ухвалення рішень і силу БРІКС загалом. Однак члени БРІКС сподіваються, що розширення призведе до "більшого представництва економік, що розвиваються, і дасть шанс відійти від залежності від долара США".

БРІКС

Це міждержавне об'єднання, союз десяти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки, ОАЕ, Саудівської Аравії, Ірану, Єгипту та Ефіопії.

Організацію (співдружність держав) було засновано в червні 2006 року (як БРІК, BRIC), у рамках Петербурзького економічного форуму за участю міністрів економіки Бразилії, Росії, Індії, Китаю.

На серпень 2023 року 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, близько 20 із них офіційно звернулися з проханням про прийом.

Розширення БРІКС

У серпні повідомлялося, що п'ять країн стануть новими учасниками об'єднання БРІКС. Тоді йшлося про Аргентину, Єгипет, Іран, ОАЕ і Саудівську Аравію.

Проте нещодавно президент Аргентини Хав'єр Мілей надіслав листи п'ятьом країнам-членам БРІКС, зокрема Росії та Китаю, в яких оголосив про рішення відмовитися від вступу в об'єднання.