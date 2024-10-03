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Саудівська Аравія може підірвати російську економіку збільшенням видобутку нафти, - Politico

Четвер 03 жовтня 2024 10:50
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Саудівська Аравія може підірвати російську економіку збільшенням видобутку нафти, - Politico Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Росія ризикує зіткнутися з дефіцитом коштів для військової економіки, якщо Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. Ер-Ріяд незадоволений неузгодженістю країн у скороченні поставок для підвищення цін з поточних 70 до 100 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Саудівська Аравія планує збільшити експорт, щоб захопити частку ринку, навіть за умови зниження цін.

Експерти попереджають, що така стратегія завдасть удару по російській економіці, яка значною мірою залежить від нафтових доходів.

Михайло Крутіхін, російський енергетичний аналітик, вважає, що цей крок несе "величезний ризик" для бюджету Росії. Якщо ціни впадуть на 20 доларів, це може знизити доходи Росії на 1,8 трильйона рублів, що становить 1% ВВП, зазначає економіст Олександра Прокопенко.

На тлі низького попиту на нафту і порушень квот на видобуток з боку Росії, Саудівська Аравія розглядає можливість зміни тактики для зміцнення свого панування на ринку.

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, попереджаючи, що прагнутиме до частки ринку, а не до високих цін. Росію та інші країни, такі як Казахстан та Ірак, звинувачують у перевищенні квот, узгоджених з ОПЕК+. Москва продовжує видобувати нафту вище за свою квоту, попри обіцянки скоротити видобуток.

Прибуток Росії від продажу палива зріс на 41% у першій половині року, попри санкції. Кремль використовує "тіньовий флот" для обходу обмежень, заробляючи мільярди, підтримуючи війну з Україною. Навіть якщо Саудівська Аравія знизить ціни, Росія навряд чи припинить свої військові дії.

Передісторія

Саудівська Аравія планує відмовитися від цільової ціни на нафту в 100 доларів за барель, збільшивши видобуток для повернення частки ринку, навіть якщо це призведе до зниження цін.

Міністр енергетики Абдельазіз бін Салман попередив, що якщо країни ОПЕК+ не дотримуватимуться угоди про скорочення виробництва, ціни можуть впасти до 50 доларів за барель.

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Саудівська Аравія Російська Федерація Нефть
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