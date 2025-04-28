Саудівська Аравія і Катар виплатять 15 млн доларів боргу Сирії

Країни Перської затоки оголосили про свою готовність погасити близько 15 млн доларів заборгованості, що залишилася. Це сталося після переговорів високого рівня про післявоєнне відновлення Сирії, які відбулися в кулуарах засідань Світового банку і МВФ минулого тижня. Держави прагнуть підтримати економічне відновлення під керівництвом нового президента Сирії Ахмеда Аш-Шараа.

Водночас санкції США, запроваджені проти адміністрації експрезидента Башара Асада, залишаються серйозною перешкодою для отримання Сирією необхідної допомоги для відновлення після багаторічної громадянської війни. Конфлікт, який забрав життя понад 600 тисяч осіб і змусив мільйони покинути свої будинки, майже вдвічі скоротив ВВП країни порівняно з 2010 роком - останнім перед його початком. Як пише ЗМІ, вартість відновлення Сирії оцінюють у 400 млрд доларів.

Минулого тижня конгресмени-республіканці Корі Міллс і Марлін Статцман відвідали Дамаск і зустрілися з Аш-Шараа в рамках неофіційної поїздки, організованої впливовими сирійцями, які проживають у США. Міллс повідомив Bloomberg, що він провів переговори з Аш-Шараа про умови часткового зняття економічних санкцій і доставить лист від Аш-Шараа президенту США Дональду Трампу.