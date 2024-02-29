"Сармат", "Циркон" та "Буревісник". Що відомо про "аналоговнєтну" зброю Путіна

При підготовці матеріалу використовувалися: послання Путіна федеральним зборам, Wikipedia, публікації Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), профільних порталів Army Recognition, 19fortyfive.com, Defense Express, коментарі військового експерта Олександра Коваленка.

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Чим і за що Путін знову погрожує західним країнам

Розповідаючи про перебіг російсько-української війни, Путін повторив, що має намір досягти всіх раніше заявлених цілей, після чого зазначив, що стратегічні ядерні сили Росії знаходяться "в стані повної готовності до гарантованого застосування".

"Так гіперзвуковий авіаційний комплекс "Кинджал" не лише поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується для ураження цілей у ході "спеціальної військової операції", - сказав він.

Зазначимо, під час вторгнення в Україну російські війська застосовують "Кинджали" без ядерної бойової частини з березня 2022 року, запускаючи з носія МіГ-31К. Вперше таку ракету збили лише у травні 2023-го. Справа в тому, що комплекси ППО радянського зразка не могли ефективно знищувати балістичні цілі. Після того, як на бойове чергування заступили західні зенітно-ракетні комплекси, у тому числі Patriot, за даними Повітряних сил, на 24 лютого 2024 збито 25 аеробалістичних "Кинджалів" .

Потім Путін фактично підтвердив удари протикорабельним "Цирконом".

"Також у бою вже застосовувався і ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон", про який у посланні 2018 року навіть не йшлося. Але і ця система вже в строю", - сказав він.

Йдеться про ракетну атаку на Київ 7 лютого. Як заявили експерти інституту судових експертиз, Росія справді застосувала "Циркон". Його заявлені характеристики: дальність - 600-15000 км, швидкість - до 8-9 Мах, маса бойової частини - близько 300-400 кг, довжина - 8-10 м. Аналіз уламків ускладнено через значну фрагментацію ракети, але експерти дійшли висновку, що зброя не відповідає заявленим характеристикам.

Детальніше про удар 7 лютого та цю ракету читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Фото: Володимир Путін похвалився, що обстрілював Україну "Цирконами" та "Кинжалами" (kremlin.ru)

Путін не зупинився на "Кинджалах" та "Цирконах" і назвав ще кілька видів озброєнь.

"На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" та лазерні комплекси "Пересвет". Завершуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" та безпілотного підводного апарату "Посейдон". Ці системи підтвердили свої високі серійні характеристики. До війська поставлено й перші серійні важкі балістичні ракети "Сармат". Ми скоро продемонструємо їх у районах базування на бойовому чергуванні", - заявив він.

Російський диктатор підкреслив нібито готовність до діалогу про стратегічну стабільність із США, але поскаржився, що Вашингтон робить "відкриті ворожі дії" і намагається завдати Москві стратегічної поразки на полі бою. А також зачепився за слова президента Франції Еммануеля Макрона, який днями не відкинув можливості відправки західних військ в Україну в майбутньому.

"Але ми пам'ятаємо долю тих, хто спрямовував колись свої контингенти на територію нашої країни (очевидно, "своєю країною" Путін назвав Україну, - ред.). Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Вони повинні врешті-решт. розуміти, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. І що все, чим вони лякають увесь світ, що все це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації", - додав Путін.

Швидкий та важкий. Що відомо про ракетний комплекс "Авангард"

"Авангард" - це ракетний комплекс, оснащений керованим бойовим блоком. Зазначимо, у Росії розробляються три програми гіперзвукової зброї, і "Авангард" є третьою після "Кинджала" та "Циркона".

Основою є гіперзвуковий бойовий блок, що запускається за допомогою міжконтинентальної балістичної ракети УР-100Н УТТХ/РС-28 (буде замінена на "Сармат"). Ще у 2018 році Путін заявив, що крилатий бойовий блок здатний прорвати перспективні системи ПРО за рахунок маневрування по висоті та курсу. Він йде до цілі як "вогняна куля", температура на поверхні якої становить до 2000 градусів.

Має комплекс засобів подолання ПРО, імовірна довжина - 5-7 м, корпус із композитних матеріалів, система управління дозволяє змінювати польотне завдання та розподіл цілей до старту. Нібито розвиває швидкість до 28 Мах - близько 9,5 км/с. Дальність перевищує 6000 км, маса - близько 2000 кг, блок оснащується ядерною або звичайною фугасною боєголовкою потужністю 2 мегатонни.

Фото: ракетний комплекс "Авангард" (mil.ru)

Ракета-носій доставляє його на суборбітальну висоту близько 100 км, після чого "Авангард" переходить у крейсерський режим, знову заходить в атмосферу і розганяється до максимальних швидкостей. Стверджується, що на них блок здатний маневрувати та змінювати траєкторію, що ускладнює перехоплення. За різними оцінками, для того, щоб його збити, може знадобитися щонайменше 50 протиракет SM-3 ВМС США. Зазначимо, у 2008 році така ракета збила розвідувальний супутник на висоті 247 км та на швидкості 22 Махи.

"Розробка такої зброї, можливо, не забезпечить противникам Америки значної переваги. Якщо ядерні пускові установки, міжконтинентальні балістичні ракети або навіть стратегічні бомбардувальники з ядерною зброєю наземного базування виявляться неефективними або знищені, у США все ще будуть доступні варіанти заходів у відповідь, включаючи заходи з використанням підводних човнів з балістичними ракетами ВМС США. Крім того, продовжується розробка зброї, яку можна розглядати як засіб стримування "Авангардів" та інших міжконтинентальних балістичних ракет", - писав військовий експерт Пітер Сучіу в колонці для The National Interest.

Перші "Авангарди" прийняли на озброєння у 2019 році. Станом на кінець 2023 року Росія мала орієнтовно 18 одиниць (три ракетні полки по 6 одиниць) в Оренбурзькій дивізії.

"Сармат" - проблемна ракета і найбільш далекобійна на папері

"Сармат" - стратегічний ракетний комплекс 5-го покоління шахтного базування з важкою багатоступінчастою міжконтинентальною балістичною ракетою. У його концепції робиться акцент не на максимальну вагу боєголовок, що закидаються, а на доставку по таких траєкторіях, які ускладнюють знищення перспективними засобами ПРО. Заявлено, що технологія "орбітального бомбардування" нібито дозволяє завдати удару по США суборбітальній траєкторії через Південний полюс в обхід батарей THAAD.

Про успішний запуск Росія оголосила навесні 2022 року, а перші серійні зразки того ж року надійшли до ракетних дивізій у Краснодарському краї та Оренбурзькій області. Примітно, що у вересні 2023-го повідомлялося, що "Сармат" заступив на бойове чергування, однак у жовтні Путін заявив про необхідність завершити "адміністративні процедури", перш ніж ракета піде в серію, що здивувало аналітиків.

Фото: стратегічна ракета "Сармат" (mil.ru)

Ракета на рідкому паливі має дальність польоту 18 000 км, стартову масу - понад 208 т, довжину - 35,3 м, діаметр - 3 м. Здатна нести до 10 тонн корисного навантаження в різній комбінації бойових головок. За даними російських ЗМІ, "Сармат" може нести до 10 великих 750-кілотонних боєголовок, до 16 легших та 3-5 блоків "Авангард" або поєднання боєголовок із засобами протидії ПРО.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що має великі сумніви щодо того, що "Сармат" відповідає заявленим параметрам.

"Тому що це дуже проблемна ракета. Росіяни навіть броскові випробування, коли макет запускають на 30 метрів для перевірки порохового стартового прискорювача, не могли вчасно підготувати. І загалом було лише одне повноцінне випробування "Сармата". Хоча за радянських часів міжконтинентальні балістичні ракети випробовували роками, були десятки випробувань із постійною роботою над помилками. Думаю, "Сармат" існує, є навіть "у залізі", але ракета ненадійна, небезпечна. Саме тому її не виробляють серійно", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Ядерний "Буревісник". Головне про ракету, якої ще немає

"Буревісник" - це міжконтинентальна крилата ракета глобальної дальності з ядерною установкою, що розробляється. Характеризується високим ступенем секретності, а доступна інформація про її розробку та можливості обмежена. Орієнтовна вартість одиниці становить близько 5,2 млн доларів.

Ракета має схожість з авіаційною крилатою ракетою Х-101, хоча і більша за розміром. На відміну від Х-101, крила у "Буревісника" розташовані у верхній частині. Довжина становить близько 12 м-код, еліптичний ніс має розміри 1х1,5 м.

Фото: випробування "Буревісника" (росЗМІ)

Що відрізняє її від звичайних ракет, так це бортовий ядерний реактор у якості двигуна, що забезпечує збільшену дальність польоту і можливість тривалого перебування в повітрі. Такий двигун створює тягу за рахунок нагрівання повітря за допомогою компактних нагрівачів із ядерною установкою.

Висловлювалися побоювання щодо потенційних викидів радіації під час польоту. Вважається, що до остаточного розгортання ще треба розробити надійну навігаційну систему.

За даними експертів некомерційної організації Nuclear Threat Initiative, у 2017-2019 роках росіяни провели 13 випробувань і всі вони провалилися. Наприклад, у серпні 2019-го на полігоні в Архангельській області стався вибух, внаслідок якого загинули п'ятеро вчених, а в Сєвєродвінську зафіксували стрибок радіації. На їхню думку, у теорії ракета повинна мати заряд великої потужності, дальність польоту до 3000 км і використовуватися як інструмент "другої хвилі ядерного удару" після міжконтинентальної балістики.

Велика торпеда "Посейдон", яку навряд чи розгорнуть у найближчі роки

"Посейдон" - це проект безпілотного підводного апарату, оснащеного ядерною енергоустановкою, тобто ядерна торпеда. Заявлене призначення - завдання неприйнятної шкоди прибережним територіям, поразка кораблів і військово-морських баз.

"Посейдон" включили до програми озброєнь на 2018-2027 роки. Міноборони повідомляло про проведення випробувань, але насправді йшлося про перевірку окремих вузлів та агрегатів. До 2019 року не був готовий до випробувань такий ключовий елемент, як рухова установка. Навесні 2020 року в Росії визнали, що в зібраному вигляді апарату не існує, а у 2021-у заявили, що на розробку потрібно додатково до п'яти років.

Про можливі плани випробувань у НАТО повідомили у жовтні 2022 року, пославшись на переміщення атомного підводного човна "Бєлгород", який був спроектований як носій для подібного типу пристроїв, але в листопаді субмарина залишила тестову зону без запусків. У січні 2023 року повідомлялося про виготовлення першого боєкомплекту торпед "Посейдон" для підводного човна "Бєлгород".

Фото: макет торпеди "Посейдон" (росЗМІ)

Єдиними джерелами інформації про характеристики "Посейдона" залишаються презентації 2025 року, заяви офіційних осіб та публікації у ЗМІ. Довжина може становити від 16 до 24 м, діаметр - 1,5-2 м, масу - близько 100 т. Тому через великі розміри нести її можуть лише спеціальні підводні човни. Ймовірно, використовуватиме різні види бойової частини максимальною потужністю до 2 мегатонн. Проектна глибина занурення - до 1000 м, швидкість - 100-130 км/год. Достовірних даних про ядерний реактор немає.

Американська розвідка має сумніви, що "Посейдон" розгорнуть до 2027 року. Але цілком ймовірно, що російське керівництво прагне прискорити розробку. Незважаючи на періодичні погрози Путіна застосувати ядерну зброю в Україні, торпеди йому не допоможуть, оскільки надзвичайно складно провести "Бєлгород" у Чорне море через Босфор, заблокований Туреччиною, писав експерт Уеслі Калп у колонці для 19fortyfive.com.

"Очевидно, що "Посейдон" є тривожною російською зброєю, над якою варто задуматися. Але невідомо, чи зможе Росія розгорнути її в тій кількості, на яку вона сподівається, і чи буде вона такою ефективною і революційною, як про це кажуть", - додав він.

На думку Олександра Коваленка, і "Посейдон", і ракету "Буревісник у Росії спробують довести до якогось логічного функціонування.

"Але казати, що вони будуть серійними та масовими? Ні, навряд чи. Тому що Росія зараз не на тому рівні технічного та технологічного розвитку, щоб можна було створювати такі складні речі. США могли б це зробити, Китай міг би це зробити. Росія - ні”, – сказав експерт.

Лазерний "Пересвет" і досі під сумнівами

"Пересвет" - це комплекс лазерної зброї на нових фізичних принципах. Інформація про нього в основному засекречена, але за деякими оцінками, він може виконувати завдання протиповітряної та протиракетної оборони або застосовуватись у боротьбі з дронами. При цьому ефективність залежить від погодних умов, тобто туман, сніг та дощ впливають на проходження лазерного променя.

Принцип роботи ґрунтується на засвіченні лазерним променем оптичних розвідувальних систем, у тому числі супутників. Може застосовуватись для прикриття стартових позицій міжконтинентальних балістичних ракет. Комплекс включає саму лазерну установку та машини постачання (з джерелами енергії).

Фото: демонстраційний слайд лазерної системи "Пересвет" (kremlin.ru)

Як заявляв начальник генштабу Валерій Герасимов, лазерні комплекси "Пересвет" стоять на бойовому чергуванні з грудня 2019 року та прикривають установки міжконтинентальної балістики. За даними російських ЗМІ, 2020 року відбулося випробування в Сирії. Однак навіть у російському експертному середовищі сумніваються, що "Пересвет" взагалі існує. Оскільки досі не вирішено завдання, як зменшити розсіювання лазерного променя, що проходить через шари атмосфери. Вважається, що з урахуванням нинішнього рівня розвитку технологій вирішити її практично неможливо. Також не виключено, що комплекс існує в одному експериментальному варіанті, а західні санкції не дають запустити його в серію.

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Сьогодні Володимир Путін знову погрожував Заходу, але його виступ насамперед був для внутрішнього споживача, вважає Коваленко. Диктатор пояснював глибинному народу, що у них нібито друга армія у світі, найкращі ракети, є чим "побряцати" і таке інше.

“Він не вперше використовує ядерну зброю як елемент залякування. Гіперзвукові "Кинджали", блоки "Авангард", ракети "Сармат" - все це він любить. Бо більше немає жодного іншого інструменту, щоб, скажімо так, домінувати над Заходом у конвенційному форматі. А те, що в нього багато ядерної зброї, всі добре розуміють, що він не застосовуватиме її в конвенційній війні. Усі його страшилки давно не працюють", - додав він.