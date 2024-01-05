Сапери знешкодили бойову частину ракети "Кинджал" у Києві (фото)

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Сапери її знешкодили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
За інформацією рятувальників, піротехніки мобільного центру швидкого реагування ДСНС працювали у Шевченківському районі Києва. Вони знешкодили бойову частину ракети "Кинджал".
Фото: бойова частина ракети "Кинджал" у Києві (t.me/dsns_telegram)
У ДСНС уточнюють, що мати справу з різними видами боєприпасів, ракет та вибухових пристроїв - це буденна справа, яку виконують для безпеки мирних жителів.
Нагадаємо, 2 січня вночі та вранці російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів та ракет.
Українські сили протиповітряної оборони знищили 35 російських безпілотників "Шахед" та 72 ракети.
Більшість ракет було запущено у бік Києва - там збили близько 60 одиниць. Зокрема, захисникам вдалося знищити 10 гіперзвукових ракет "Кинджал" з 10.
У Шевченківському районі уламки впали на відкриту територію
Більш детально про наслідки атаки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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