Сапери знешкодили бойову частину ракети "Кинджал" у Києві (фото)

За інформацією рятувальників, піротехніки мобільного центру швидкого реагування ДСНС працювали у Шевченківському районі Києва. Вони знешкодили бойову частину ракети "Кинджал".

Фото: бойова частина ракети "Кинджал" у Києві (t.me/dsns_telegram)

У ДСНС уточнюють, що мати справу з різними видами боєприпасів, ракет та вибухових пристроїв - це буденна справа, яку виконують для безпеки мирних жителів.

Обстріл 2 січня

Нагадаємо, 2 січня вночі та вранці російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів та ракет.

Українські сили протиповітряної оборони знищили 35 російських безпілотників "Шахед" та 72 ракети.

Більшість ракет було запущено у бік Києва - там збили близько 60 одиниць. Зокрема, захисникам вдалося знищити 10 гіперзвукових ракет "Кинджал" з 10.

У Шевченківському районі уламки впали на відкриту територію

Більш детально про наслідки атаки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.