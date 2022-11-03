САП зареєструвала провадження щодо подруги Резніченка, яка отримує мільярди на будівництво

Прокурори САП зареєстрували провадження про близьку подругу керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП у відповідь на запит УП .

Сам Резніченко на розслідування поки публічно ніяк не відреагував.

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістських розслідуваннях "Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни" та "Велика відбудова. Керівник Дніпропетровщини платить бюджетні мільярди своїй супутниці - розслідування", до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що приватна компанія "Будінвест Інжиніринг", половина якої записана на тренерку з пауерліфтингу з Дніпра Яну Хланту (працює у фітнес-клубі Human), отримала на ремонт і утримання доріг Дніпропетровської області 1,5 млрд грн. Журналісти з'ясували, що посприяв цьому керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резниченко.

Як стало відомо, Хланта - близька людина для Резніченка. Жінка користується його автомобілем і отримувала зарплату в його фірмі "Севент Консалтинг Груп". Також вони багато разів разом подорожували за кордон.

Другу половину компанії, яка освоює мільярди через наближену особу Павла Чухна, можуть контролювати бізнесмени Володимир та Леонід Дубинські, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у махінаціях з нерухомістю у Каліфорнії.

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