В САП раскрыли схему хищений на "Укрхимтрансаммиаке"

Фото: САП (РБК-Украина)

Высший антикоррупционный суд перешел к изучению доказательств по фактам отмывания 43 млн гривен на государственном предприятии "Укрхимтрансаммиак". В ходе судебного заседания прокурор САП зачитал 7 томов документов, подтверждающих хищение средств у государства.

Об этом следует из трансляции заседания в YouTube, а также на странице САП в Facebook.

Во время заседания прокурор Александр Снегирев показал схему, по которой подсудимые - бывший заместитель директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Дмитрий Глазунов и его подельник Игорь Игнатов - отмывали десятки миллионов гривен из госбюджета.

По словам прокурора, все средства, которые поступали от "Укрхимтрансаммиака" на счета ООО "Вастел", попросту исчезали. Деньги изымались как обеспечение по кредиту самого Игоря Игнатова, который выступал совладельцем "Вастела".

"Это операции, которые мы считаем легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Деньги берутся в банке под залог денежных средств ООО "Вастел". Кроме того, что Игнатов получал чистые денежные средства от банка в качестве кредитов, эту операцию объяснить невозможно", - отмечает прокурор САП.

Другими словами, по мнению следствия НАБУ и прокуратуры, Игнатов как физическое лицо брал кредит под залог средств, которые поступали на счет юридического лица от государственного предприятия, на собственные нужды. Не возвращал его в срок, и деньги как залог попросту списывались со счета ООО "Вастел".

Таких кредитов было несколько десятков - от нескольких сотен тысяч до трех миллионов гривен.

В свою очередь и.о. директора "Укрхимтрансаммиака" Дмитрий Глазунов, несмотря на невыполнение работ ООО "Вастел", заключал дополнительные соглашения и увеличивал цену в договорах.

Напомним, в апреле 2014-го года ГП "Укрхимтрансаммиак" заключило договор с ООО "Вастел" о выполнении работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5 км зоне от оси украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Согласно журналистскому расследованию программы "Надзвичайні новини", Игорь Игнатов ранее был осужден к 7,5 годам лишения свободы за участие в организованной преступной группировке Александра Капитонова ("Капитошки"), которая занималась рейдерством и вымогательством.